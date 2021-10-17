Türkiye Gazetesi

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Şansölye Merkel'in Türkiye ziyaretine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Paylaşımda "Türkiye'ye ziyaret. Şansölye Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşme, tarihi Tarabya semtinde gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Huber Köşkü'ndeki samimi görüntülerine yer verilen diğer paylaşımda da Merkel'in basın toplantısında yaptığı açıklamalardan oluşan özet konuşmalar aktarıldı.

ALMANYA'DA YAŞAYAN TÜRKLER HAKKINDA GÖRÜŞÜLDÜ

Paylaşımda "Şansölye Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diğer farklı konuların yanında, Almanya'da yaşayan üç milyondan fazla Türk kökenli hakkında ve ayrıca iklimi korumanın global önemi hakkında görüştü." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'den ortak basın toplantısı: Almanya Şansölyesi Angela Merkel, veda ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarabya'daki Huber Köşkü'nde bir araya geldi. Saat: 12.25'te başlayan görüşme bir saat sürdü. Görüşmenin ardından öğle yemeğini birlikte yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şansöyle Merkel, kameraların karşısına geçip, önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan önemli başlıklar

Merkel'den Türkiye'ye veda ziyareti Görevi bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'i Huber Köşkü'nde ağırladı. İki lider, Türkiye ve Almanya ilişkilerini değerlendirmen önce birlikte Boğaz manzarasını izlediler. Erdoğan, Merkel'e İstanbul Boğazı'nı anlattı. Renkli görüntüler ise objektiflere takıldı.