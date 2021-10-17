Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan’da Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi'nin yarından itibaren tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin verilmesinin ardından korona virüs (Covid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.

AFİŞLER KALDIRILDI

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi ile birlikte Kabe'nin etrafındaki bariyerlerin ve yarın sabah namazına hazırlık olarak Mescid-i Haram'daki sosyal mesafenin anlatıldığı afişlerin kaldırıldığı duyuruldu.

Kabe'de ilk tavaf Suudi Arabistan’da bu yıl da hac ibadeti koronavirüs gölgesi altında yapılmaya başladı. Hacı adayları, fiziki mesafeye uyarak Kâbe’de ilk tavafını gerçekleştirdi.

Kabe'de hacılara robotlar hizmet edecek Suudi Arabistan tarafından, hac ibadetini yerine getiren hacıların güvenliğini sağlamak ve onlara rehberlik etmek amacıyla 2 robotun hizmete sunulduğu bildirildi.