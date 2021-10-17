Türkiye Gazetesi

Uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı filmin çekimleri için 5 Ekim’de Kazakistan’da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden MS-18 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen Rus yönetmen Klim Shipenko ile 37 yaşındaki oyuncu Yulia Peresild Dünya'ya döndü. "Vyzov" (Sınanma) isimli filmin çekimlerini tamamlayan yönetmen Shipenko ve oyuncu Peresild, Rus kozmonot Oleg Novitskiy ile birlikte TSİ 01.30'da uzay aracına bindi. Geri dönüş için uzun süren çalışmaların ardından TSİ 04.14'te uzay aracı istasyondan ayrıldı.

FİLM EKİBİ DÜNYA’YA İNİŞ YAPTI

TSİ 07.35 sıralarında Shipenko, Peresild ve Novitskiy'i taşıyan kapsül Kazakistan'ın Karagan bölgesine bağlı Zhezkazgan kentinin 148 kilometre güneydoğusuna indi. Film ekibinin dünyaya inişi sırasında bölgede 200 personel, 12 adet Mi-8 tipi helikopter, 3 tane AN-12 ve 3 tane AN-26 tipi uçak, 5 amfibi arama ve tahliye aracı hazır bulundu. Film ekibinin Dünya'ya inişi başarılı bir şekilde gerçekleşti. Ekip önce sağlık testinden geçirilecek, ardından dünyaya yeniden uyum sağlamaları için rekreasyon uygulamasına tabi tutulacak.

Hedefe ulaştılar! Çinli taykonotlar uzay istasyonunda göreve başladı Çin’in Dünya yörüngesine kurduğu ve uzay istasyonuna gönderdiği ikinci taykonot ekibi göreve başladı. Taykonot ekibi, 6 aylık süre boyunca Çin uzay programı için yörüngede görev yapacak.