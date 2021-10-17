Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan’da yeni tip korona virüs (Kovid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi tam kapasiteyle ibadete açıldı. Kararın ardından Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'da sosyal mesafesiz sabah namazı kılındı. Salgınının başlamasından bu yana ilk kez sosyal mesafe olmadan kılınan namazda yüzlerce Müslüman saf tutu.

İKİ DOZ AŞILILAR İÇİN TEDBİRLER HAFİFLETİLDİ

Kısıtlamaları hafifletme kararı kapsamında dün akşam Kabe'nin etrafındaki bariyerler ve Mescid-i Haram'daki sosyal mesafenin anlatıldığı afişler kaldırılmıştı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 17 Ekim Pazar gününden itibaren iki doz aşı yaptıranlar için tedbirlerin hafifletileceği belirtilmişti.

Suudi Arabistan'dan umre yapacaklara 2 doz aşı şartı Suudi Arabistan, yalnızca 2 doz koronavirğs aşısı yaptıran vatandaşların umre ve ibadet yapabileceğini duyurdu. Söz konusu karar, yarından itibaren yürürlülüğe koyulacak.

Suudi Arabistan, Endonezyalıların umre ziyaretine izin verdi Suudi Arabistan, Endonezya'da koronavirüs vaka sayısındaki azalış nedeniyle umre ziyaretlerine izin verdi.