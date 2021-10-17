Türkiye Gazetesi

İngiltere Halifax bölgesinde yer alan bir köyde yaşayanlar, iki senedir uğultulu bir ses duyduklarını fakat bir türlü sesin kaynağını bulamadıklarını anlattılar. Kaynağı bir türlü çözülemeyen düşük seviyeli uğultu, köyde yaşayanların hayat kalitesini bir hayli düşürdü.

HASTA OLMAYA BAŞLADILAR

Köylüler uyuyamaz hale geldiler ve bir çoğu sağlık sorunları yaşamaya başladı. Gizemli ses yüzünden hasta olmaya başladıklarını söyleyen köylüler, uykusuzluk, baş ağrısı, başın ön kısmına baskı, sisli beyin, ağrılı kulaklar, stres ve kaygıyla baş etmeye çalıştıklarını söylediler.

SESİN KAYNAĞI ÇÖZÜLEMEDİ

Köyde daha önceden bir araştırma yapıldı fakat sesin kaynağı çözülemedi. Köylüler bu durum üzerine imza toplayarak yeniden araştırmaların başlamasını istediler ve belediyeye dilekçe verdiler.

"İŞKENCE ÇEKİYORUZ"

Köy sakinlerinden Calderdale Konseyi meclis üyesi Yvonne Conner, köyde yaşayan insanların bir yıldır adeta işkence çektiğini belirterek şunu söyledi:

''Bazı komşularım hafta sonları kurtulmak için tatil rezervasyonları yaptırıp gidiyor.''

Köylüler, sesin sanayi birimlerinden geldiğini düşündüklerini belirttiler ve şimdiye kadar dilekçe için yüzlerce imza topladılar.

Öte yandan gizemli sesin iki sene önce başladığı belirtildi.

Gökyüzündeki gizemli ses! Dört ülkede duyuldu Gökyüzünde bir anda başlayan ve oldukça uzun süren trompet sesine benzeyen garip ses, yerel halkı şaşkına çevirdi.

Uzaydan gizemli sesler geliyor Avustralya'da bilim insanları uzaydan gelen bir sesi ilk kez canlı olarak kaydettiler. Sesin kaynağı şimdilik gizemli.

Gizemli seslerin dünyası radyoculuk Radyocular gizemli seslerin kahramanlarıdır. Fiziklerini değil, sözcüklerini konuştururlar. Mimikleriyle değil, seslerinin tonuyla, hayranlık uyandırırlar.