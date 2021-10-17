Türkiye Gazetesi

Microsoft varisi Jennifer Gates (25), Westchester’daki malikânesinde Mısırlı zengin bir aileye mensup Nayel Nassar (30) ile evlendi.

TÖREN İSLAMİ USÜLLERE DÜZENLENDİ

Çiftin cuma günü de ailenin New York’ta North Salem bölgesindeki evinin bahçesinde gizli bir tören tertip ettikleri ve hayatlarını İslami usullere göre birleştirdikleri öğrenildi.

Westchester’daki düğüne Jennifer’in anne ve babası Melinda ve Bill Gates ile birlikte 300 civarında kişi katıldı. Gates çifti yazın açtıkları boşanma davası sonrasında ilk kez

birlikte görüldü.

Geline hepsi yeşil kıyafet giymiş 9 nedime eşlik etti. Yeni evli çift, düğün sonrasında malikanenin kurulu olduğu botanik bahçesinde fotoğraf çektirdi.

Boşanma kararından iki hafta sonra: Yüzük halen Bill Gates'in parmağında Microsoft kurucusu Bill Gates, 3 Mayıs’ta 27 yıllık evlilikten sonra eşi Melinda Gates ile boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı. Kararın üzerinden iki hafta geçmesine rağmen Bill Gates’in, ABD Ticaret Odası’nda video konferans yöntemiyle konuşma yaparken düğün yüzüğünün halen parmağında olduğu görüldü.

Bill Gates ve eşi boşanma kararı aldıklarını açıkladı Microsoft'un kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

Bill Gates açıkladı: İşte dünyayı kurtaracak 3 formül Microsoft'un kurucusu Bill Gates sadece teknoloji yatırımı yapmakla kalmıyor koronavirüs salgını ve iklim krizi gibi konularda da sürekli yaptığı açıklamalarla dünyada gündem olmaya devam ediyor. ABD’nin ev sahipliğinde sanal ortamda yapılan İklim Zirvesi'nde konuşan Bill Gates, dünyayı bekleyen büyük tehlikeden nasıl korunacağımızı anlatan bir yazı yayınladı.