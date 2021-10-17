Türkiye Gazetesi

Televizyon şovları dikkat çekebilmek ve izlenebilmek adına ilginç yöntemlere başvuruyor. Bu defa Hollanda'da bulunan br TV kanalında yayınlanan dans programında ilginç anlar yaşandı. "Dans Maratonu" adlı yarışma programında, en az mole ve en uzun süreyle dans eden çiftin 100 bin euroluk ödülü kazanacağını duyan 200 kişi, programa akın etti. Ödülü ise tam 50 saat dans eden çift kazandı.

2 YARIŞMACI HASTANELİK OLDU

Hollanda’da SBS 6 kanalının düzenlediği De Dansmarathon (Dans Maratonu) adlı yarışma programı kamuoyunun tepkisine neden oldu. Yarışmaya katılan 200 kişi, 100 bin euroluk para ödülü için en az molayı vererek 50 saat boyunca dans etmesi, Netflix’in popüler dizisi Squid Game’e benzetildi.

Akciğer hastalarının tedavisi için destek sağlamayı amaçlayan ve perşembe günü başlayan yarışmaya, 100 çiftten oluşan 200 dansçı katılırken, 1’i finalde olmak üzere toplam 2 yarışmacı sedyeyle hastaneye kaldırıldı.

TV KANALINDAN ELEŞTİRİLERE "GÜVENLİK" CEVABI

Eleştirilere yanıt veren SBS 6, katılımcıların güvenliği konusunda hiçbir zaman endişe duymadıklarını ifade ederek, tüm katılımcılar programdan önce dikkatlice tarandığını aktardı. Katılımcıların, program süresince hem görsel olarak hem de ekipmanla sürekli olarak izlendiklerini ifade eden SBS 6, sağlık ekibinin 56 kişiden oluştuğunu açıkladı.

BİRİNCİ ÇİFT 50 SAATTE YALNIZCA 36 DAKİKA MOLA VERDİ

Dün yerel saatle 22.30'da sona eren yarışmada, katılımcılar sadece yeme, içme ve tuvalet ihtiyacı için mola verdi. 50 saatlik yarışma boyunca toplam 35 dakika mola veren Twatha ve Jermaine adlı çift yarışmanın kazananı oldu. De Dansmarathon finalini ise 1 milyondan fazla kişinin izlediği bildirildi.

Çin'de 21 yarışmacının öldüğü maratonu düzenleyen yetkili intihar etti Çin'de geçen ay maraton düzenlendi. Koşu sırasında hava sıcaklığı aniden düştü. Katılımcılardan 21'i can verdi. Bu olaydan kendini sorumlu tutan yetkili, canına kıydı.

Elon Musk'tan 100 milyon dolar ödüllü yarışma! Detayları belli oldu SpaceX ve Tesla’nın CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz aylarda iklim sorununa karşı bir yarışma başlatma kararını açıklamış, kazanana da 100 milyon dolarlık ödül vereceğini duyurmuştu. Musk yarışmanın detaylarını paylaşırken, 'Hem maliyet hem de ölçeklenebilirliğin ele alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.