Türkiye Gazetesi

İngiltere, tedarik krizinin ardından şimdi de çöp krizi yaşıyor. Temizlik işçilerinin grevde olması sebebiyle iki haftadır çöplerin alınmaması hijyen sorununu ortaya çıkardı. İngiltere'de halk, hijyensiz ortama bağlı sağlık problemlerinin artması ihtimalinden oldukça endişeli.

ANLAŞMA SAĞLANMAZSA GREV 30 GÜN DAHA UZAYACAK

Ülkenin güneyindeki kentte çöp yığınları nedeniyle meydan gelebilecek hijyen ve sağlık sorunlarından endişe ediliyor. Temizlik işçilerinin yaklaşık iki hafta önce başlattığı eylem nedeniyle çok sayıda sokakta çöplerin biriktiği gözlemlendi. Maaşlarında artış talep eden temizlik işçileri, yerel meclisle görüşmelerin başarısız olması durumunda, yetkilileri 30 günlük uzun bir grev daha başlatmakla tehdit ediyor.

Mahalle sakinleri, grevin bu kadar uzun sürmesi durumunda sorunun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği endişesi taşıyor.

İŞÇİLERLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Soyadını vermek istemeyen Gabriel, AA muhabirine yaptığı açıklamada temizlik işçilerinin grevine ilişkin, halkın muhtemelen yaptıkları işin önemini kanıtlamaya çalışan işçilerin tarafını tutacağını dile getirdi.

Bölgede yaşayan yerel bir sanatçı Gali Kitz ise sokakların çöp yığınlarıyla dolmasını fırsata çevirdiğini belirterek, sanatını icra etmek için toplanmayan çöp bidonlarının üzerine resim yaptığını anlattı.

İşçi sendikası ile Brighton ve Hove Şehir Konseyi arasında temizlik işçilerinin taleplerine ilişkin görüşmeler devam ediyor.

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