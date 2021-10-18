Türkiye Gazetesi

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde bulunan bir AVM'ye silahlı saldırganlar baskın düzenlendi. Saldırıda 4 kişi yaralandı. Güvenlik görevlileri saldırganlardan ikisini kıskıvrak yakaladı.



POLİS AVM'Yİ GÜVENLİK KORİDORUNA ALDI

Lancaster’daki Park City Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 4 kişinin yaralandığı ifade edilirken, 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Polis, AVM’yi güvenlik kordonuna alırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

AVM BİR SÜRELİĞİNE KAPATILDI

Görgü tanıkları, silahlı saldırının AVM’nin yemek katında yaşandığını belirtirken, polisin AVM içerisinde arama yaptığını aktardı. AVM içinde çekilen görüntülerde ise, silah sesleri duyulurken, bir kişinin elinde silaha benzer bir cisim olduğu görüldü.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve AVM’nin yarına kadar kapalı kalacağı belirtildi.

ABD’de süpermarkete silahlı saldırı: 1 ölü, 12 yaralı ABD’nin Tennessee eyaletinde süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

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