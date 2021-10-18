Türkiye Gazetesi

İskoçya parlamentosu, daha önce 1 Ekim itibarıyla gece kulüpleri ve festivallere giriş için korona virüs aşısı olanlara aşı pasaportu uygulamasına geçilmesini kararlaştırmış, muhalefetin tepkilerini yatıştırmak ve işletmelere hazırlanma fıtrsatı vermek için de uygulamanın yürürlüğe girmesini 18 Ekim’e bırakmıştı. Sürenin dolmasıyla bugünden itibaren aşı pasaportu uygulaması başladı.

HER ETKİNLİKTE ŞART

Artık gece kulüpleri ve stadyumlara girmek, konserlere katılmak için aşı pasaportuyla çift doz aşılı olduğunu göstermek gerekiyor. İbraz ya belge fotokopisi gösterilerek ya da yeni geliştirilen uygulamayla QR kodu okutularak yapılıyor. Aşı pasaportu, 500'den fazla kişinin yer aldığı koltuksuz iç mekan etkinlikleri, 4.000'in üzerinde koltuksuz açık hava etkinlikleri ve 10.000'den fazla kişinin katıldığı her etkinliğe katılmak için şart.

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