Türkiye Gazetesi

Avustralya’nın Queensland eyaletinde nüfusu arttırmak için yeni bir projeye adım attı. Yaklaşık 800 kişinin yaşadığı Quilpie kasabası, nüfusunu artırmak için arsa alacak kişilere hibe vereceklerini belirtti.

12 BİN 500 DOLAR HİBE VERİLECEK

Verilecek 12 bin 500 dolar (Yaklaşık 116 bin TL) hibe ile alınacak arazinin bedavaya geleceğini belirten Quilpie Meclisi Başkanı Justin Hancock, “Alınacak arazide değeri 750 bin doların altında bir ev inşa edip en az altı ay yaşanması durumunda hibeyi alabilecekler” dedi.

“AVUSTRALYA’NIN HERHANGİ BİR YERİNDE DAHA İYİ BİR ANLAŞMA BULAMAZSINIZ”

“Seçilen araziye bağlı olarak bu durum bedava arazi vermekle eşdeğer” diye konuşan Hancock, “Emekli olmak istiyorsanız, seyahat için uygun fiyatlı bir ana üsse ihtiyacınız varsa veya kariyerinize yeni başlayan bir gençseniz, Avustralya'nın herhangi bir yerinde daha iyi bir anlaşma bulamayacaksınız” dedi.

800 KİŞİ YAŞIYOR

Açıklanan hibe programı, yaklaşık 800 kişinin yaşadığı ve 46 konutun bulunduğu kasabada mevcut işlerde çalışacak kişiler ve bu kişilerin barınacakları konutları artırmak amacıyla faaliyete geçiyor.

GENÇ NÜFUSU ÇEKMEK İSTİYORLAR

Genç nüfusu çekmek isteyen kasabada Ulusal Avustralya Bankası, çocuk bakımı ve kafe işleri de dahil olmak üzere bir dizi boş iş pozisyonu bulunurken yetkililer, gençlerin kasabada yeni işletmeler açma fırsatları olduğunu söyledi.

KORONAVİRÜSTEN ETKİLENMEDİ

Kasaba meclisi başkanı Hancock, bölgenin geniş alanlara sahip olduğunu ve corona virüsten etkilenmediğini belirtti.

Opal madenciliği ve yapılan kazılarla elde edilen dinozor kemikleri ile ünlü olan kasabadaki yeni hibe programı ile ilgili konuşan eyalet belediye başkanı Stuart MacKenzie, “Konutları artırmak ve bölgeye profesyonelleri çekmek istiyoruz. Bölgemizde çalışmak için insanlara ihtiyacımız var, ancak onları barındıracak yeterli konutumuz yok” diye konuştu.

ÜLKENİN EN KÜÇÜK İKİNCİ EYALETİ

Avustralya’da Quilpie’ın yanı sıra daha önce konut ve arsa alımında ülkenin en küçük ikinci eyaleti olan Victoria teşvik sunduğunu açıklamış, yeni konut alan kişilerin ev depozitosunu yüzde 5’e indirmişti.

Kasabada 800 kişi yaşıyor

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