Çoğu insan, kendisinin ya da ailesinin geçimini sağlamak için her gün sabah 9’dan akşam 5’e kadar yoğun bir çalışma içine girer ve belli bir aylık gelir elde eder. Ama video paylaşım uygulaması TikTok’ta ise bazı kullanıcılar sadece bir video paylaşarak ayda yüz binlerce dolar kazanıyor.
İngiltere’de money.co.uk sitesi, TikTok’luların aylık kazancıyla ülkelerinde insanların ortalama aylık maaşlarını kıyasladı.
Çok sayıda TikTok’lu çocuğun, ayda insanların yıllık kazancının çok üzerinde kazanç elde ettiği belirlendi.
Hindistan’da ortalama maaş 450 dolar. @sadim03 olarak bilinen 6 yaşındaki Sadim Khan ise ayda 207.000 dolarla bunun yaklaşık 460 katı para kazanıyor.
Rusya’da da 7 yaşındaki Anastasia Radzinskaya (@likenastya) ülkesinde ortalama maaşın 265 katıyla ayda 165.000 dolar kazanç elde ediyor. Platformda ayda 3.759.030 dolar kazanan çocuk bile var.
TikTok videosu için fiziksel engelli öğretmenini hastanelik etti! ABD’de TikTok uygulamasında trend olan “Öğretmenini tokatla" akımı kötü bitti. TikTok uygulamasına video çekmek için fiziksel engelli öğretmenini tokatlayan öğrenci, öğretmenini hastanelik etti.
Bir TikTok skandalı daha: Topladığı fındıkların içinde yüzdü! Konya’daki süt banyosu, salça kazanında gezen adamdan sonra bir TikTok faciası da Ordu’dan geldi. Ordu’da topladığı fındıkların içerisine girerek yüzen ve o anları TikTok hesabından paylaşan TikTok kullanıcısı paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
TikTok’un zengin çocukları! Her ay yüz binlerce dolar kazanıyorlar
Popüler sosyal medya uygulaması TikTok'ta bazı çocuk kullanıcılar, insanların ortalama aylık gelirlerinin üzerinde kazanç elde ettikleri belirlendi.
Çoğu insan, kendisinin ya da ailesinin geçimini sağlamak için her gün sabah 9’dan akşam 5’e kadar yoğun bir çalışma içine girer ve belli bir aylık gelir elde eder. Ama video paylaşım uygulaması TikTok’ta ise bazı kullanıcılar sadece bir video paylaşarak ayda yüz binlerce dolar kazanıyor.
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