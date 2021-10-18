Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Berkshire bölgesinde yaşayan Lidiia Makarchuk (31), Norbert Varga (43) ile evlenerek balayı için Ukrayna’nın Macaristan sınırındaki Karpat Dağları’na gitti.

Dağda kamp kuran Ukraynalı Makarchuk, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte sohbet edip çay içerken aniden büyük bir patlama meydana geldi.

GELİN AĞIR YARALANDI

Kardeşi patlama sonucu ölürken, vücuduna şarapnel parçaları isabet eden Makarchuk ise ağır şekilde yaralandı.

Elleri ve bacakları parçalanan gelin gelecek ayın sonuna kadar hastanede tedavi görecek. Makarchuk'ın daha sonra Macaristan’a geçip göz tedavisi olması, akabinde de İngiltere’ye dönmesi bekleniyor. Herhangi bir sigortası olmayan kadını çok sayıda ameliyat ve büyük masraflar bekliyor.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALMA BOMBA PATLAMIŞ

Patlamaya 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir bombanın neden olduğu öğrenilirken, bombanın, kampta yakılan ateş dolayısıyla patladığı sanılıyor.

Polonya'da bomba bulundu: 300 kişi tahliye edildi Polonya'da inşaat çalışmaları yüretilen alanda, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulunması üzerine 300 kişi tahliye edildi.

Doğum gününde dehşet! Hediyenin içine gizlenen bomba patladı: İki ölü Meksika'da bir restoranda düzenlenen doğum günü partisi kana bulandı. Hediye paketine gizlenen bombanın patlaması sonucu iki kişi öldü, dört kişi yaralandı.