Türkiye Gazetesi

Dünyanın en eski yıldız haritası olduğu keşfedilen Nebra Gökyüzü Teker’i İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan British Museum'da ziyaretçilere sergilenecek. Müze ise Dünya'nın her yanından getirilen Antik Çağ yapıtları ve etnografya koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor.

BRONZ ÇAĞI’NDAN KALMA

Araştırmacılar Nebra Gökyüzü Tekeri’nin Bronz Çağı'ndan kalma olduğunu belirterek yaklaşık 3 bin 600 yaşında olduğunu söyledi.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

1999 yılında Almanya'da ortaya çıkarılan eser, 20. yüzyılın en önemli arkeolojik buluntularından biri olarak kabul ediliyor. Ancak keşfi, az sayıda bilim insanın özgünlüğüne itiraz etmesiyle tartışmalara neden oldu.

30 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA

Bununla birlikte bronz teker yaklaşık 30 santimetre uzunluğa sahip. Üzerinde Güneş, Ay, yıldızlar, gündönümleri ve diğer kozmik olayları temsil eden altın sembollerle süslenmiş mavi-yeşil bir patina bulunuyor.

UNESCO LİSTESİNDE YER ALIYOR

Eseri küresel önemli tarihi belgeler listesine dahil eden UNESCO'ya göre, antik eser insanlığın uzaya ilişkin erken dönem bilgisine benzersiz bir bakış sunuyor.

İLK KEZ YURT DIŞINA ÖDÜNÇ VERİLDİ

Diğer taraftan Almanya'nın Halle'deki Prehistorya Devlet Müzesi'ne ait olan Nebra Gökyüzü Tekeri 15 yıl sonra ilk kez yurt dışına ödünç verildi. British Museum, Şubat ayında açılacak olan Stonehenge sergisinin bir parçası tekerin ziyaretçilerle buluşacağını duyurdu.

NEBRA GÖKYÜZÜ TEKERİ HAKKINDA

Nebra Gökyüzü Tekeri, 1999 yılında Bronz Çağı'ndan kalma kılıçlar, baltalar ve diğer eşyalarla birlikte Almanya'daki Nebra kasabası yakınlarında keşfedildi. İki yasadışı hazine avcısı tarafından metal dedektörü ile bulundu ve daha sonra polis tarafından kurtarıldı.

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