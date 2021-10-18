Türkiye Gazetesi

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma adasındaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın faaliyetleri sürüyor. Volkandan çıkan lavlar, bölgedeki 1.956 binayı yıktı, 61 evde de hasara yol açtı. Adada, 19 Eylül'den bu yana aktif olan yanardağın püskürttüğü ve iki koldan dökülen lavlar 811,8 hektarlık alanı kapladı. Ana güzergâhtan akan ve 28 Eylül'den itibaren denize dökülmeye başlayan lavlar, burada büyük bir delta oluşturdu.



LAVLAR OKYANUSA AKACAK

Yanardağın güneybatı bölgesinden akan ve 2. kolu oluşturan lavlar ise denize sadece 150 metre uzaklıkta. Lavlar kısa süre sonra Atlas Okyanusu'na dökülmeye başlayacak. Kanarya Adaları'ndaki Volkanik Riskler için Acil Mücadele ve Sivil Koruma Özel Planlama (Pevolca) kurumu yetkilileri "Lavların yeni bir noktadan daha denize dökülmeye başlamasıyla küçük patlamalar ve hidroklorik asit salınımların olacak. Hava kirliliği daha da artabilir" uyarısında bulundu.



7 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

El Paso gibi bazı yerleşim yerlerinde ise halka, "Mecbur olmadıkça sokağa çıkmayın. Eğer dışarıdaysanız FFP2 tipi maske kullanın" şeklinde ikazlar yapıldı. Öte yandan, La Palma'da şu ana kadar yaklaşık 7 bin kişi evlerinden tahliye edildi.



OKULLAR 1 AY SONRA AÇILDI

Bu arada, yanardağ çevresinde riskin azaldığı bölgelerde 4 bin 606 öğrenci ve 583 öğretmen bugün okullarına geri döndü. Yaklaşık 1 ay sonra ders başı yapan öğrenciler, yanardağdaki lav akışındaki değişiklik veya hava kirliliğinin artması durumlarında yine uzaktan eğitime dönecek.



HAYVANLAR DRONE'LA KURTARILACAK

Diğer yandan, lavlar arasında kalan ve riskli olduğu için ulaşılamayan bazı hayvanları kurtarmak için özel bir çalışma başlatıldı. Aerocamaras adlı drone şirketi, 20 kilograma kadar ağırlık taşıyabilecek çelik bir ağı lavların üzerinde drone ile uçurarak, mahsur kalan hayvanları kurtarmaya çalışacağını açıkladı.



BİR GÜNDE 60 DEPREM

Bölgede son 24 saatte biri Richter ölçeğiyle 4.6 şiddetinde olmak üzere, 60 kadar deprem meydana geldi.



La Palma yanmaya devam ediyor: Kalan binalar ve tarlalarda haritadan silindi İspanya'da bulunan La Palma adasındaki yanardağın faaliyete geçmesi sonrası, 40 hektardan fazla alan yok oldu. Lavlar binaları ve tarlaları adeta yuttu.



Lavlar, La Palma'yı yuttu İspanya'da bulunan La Palma Adası'ndaki Cumbre Veca Yanardağı'ndan akan lavlar, adeta Palm'yi yuttu. Bugüne kadar toplam 419 evin lavlar sebebiyle yok olduğu öğrenildi.