Güney Kore, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, 10 yıl içinde sera gazı emisyonlarını 2018 yılındaki değerlerin yüzde 40 altına düşürmeyi hedefliyor. Devlet Başkanı Moon Jae-in, kasım ayında İskoçya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesinde küresel ısınmayla mücadele için daha güçlü katkılar sağlayacakları konusunda söz verdi. Bu rakamın mevcut şartlarda konulabilecek "en hevesli" hedef olduğunu vurgulandı. Güney Kore, 2050 yılı itibarıyla karbon salınımını sıfırlamayı hedefliyor.
Pandeminin etkisiyle azalmıştı! G20 ülkelerinde karbon emisyonu artıyor Yapılan bir araştırmaya göre, yeni tip koronavirüs salgınıyla beraber düşüş trendi yakalayan karbon emisyonları, tekrardan artışa geçti. Özellikle dünyanın en zengin 20 ülkesindeki hızlı artış tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor.
2030 yılında jeotermal enerji ile 195 milyon ton karbon emisyonu önlenebilecek Yapılan araştırma, 2030 yılında mevcut jeotermal enerji kaynakları ile 195 milyon ton karbon emisyonun doğaya salınımının önlenebileceğini gözler önüne seriyor.
Toyota 2050'de karbon emisyonunu yüzde 90 düşürecek Otomotiv şirketi Toyota, 2050'ye kadar yeni araçlardaki karbon emisyon oranını yüzde 90 düşürmeyi planlıyor
Güney Kore, karbon emisyonunu sıfırlayacak
Güney Kore'nin, 2030 yılında karbon emisyonunu yüzde 40 azaltmayı hedeflediği bildirildi. 2050'de ise sıfırlayacak.
Güney Kore, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, 10 yıl içinde sera gazı emisyonlarını 2018 yılındaki değerlerin yüzde 40 altına düşürmeyi hedefliyor. Devlet Başkanı Moon Jae-in, kasım ayında İskoçya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesinde küresel ısınmayla mücadele için daha güçlü katkılar sağlayacakları konusunda söz verdi. Bu rakamın mevcut şartlarda konulabilecek "en hevesli" hedef olduğunu vurgulandı. Güney Kore, 2050 yılı itibarıyla karbon salınımını sıfırlamayı hedefliyor.
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