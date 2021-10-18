Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, ABD’nin 20 Ekim’de Rusya tarafından Moskova’da düzenlenecek olan Afganistan konulu toplantıya katılmayacağını duyurarak, "İleride bu foruma katılmayı dört gözle bekliyoruz, ancak bu hafta katılacak durumda değiliz" dedi.

KATILAMAMA NEDENİNİ AÇIKLADI

Price, ABD’nin toplantıya katılmama nedeni olarak lojistik sorunları bahane ederek, Rusya liderliğindeki toplantının "yapıcı" olmasını beklediğini ifade etti. Çin ve Pakistan'ın da yer alacağı toplantıya Taliban’ın da bir heyet göndermesi bekleniyor.

20 EKİM'DE MOSKOVA'DA TOPLANILACAK

Rusya’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Afganistan meselesiyle ilgili Moskova’da 20 Ekim'de toplantı yapılacağını duyurarak, "Afganistan'daki değişen durum hakkında ortak bir tutum geliştirmeyi" hedeflediklerini ifade etmişti.

Afganistan'dan BM kararı: Kurul'a hitaptan vazgeçtiler Afganistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) büyükelçisi, Taliban’ın temsil talebinin ardından BM Genel Kurul’a hitabından vazgeçti.

Rusya, Afganistan’daki mülteci sorununu çözmeye tüm ilgili ülkeleri çağırdı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan’da yaşanan olaylar sonucu oluşan mülteci sorununu çözmek için ilgili bütün ülkelerin imkanlarını kullanması gerektiğini söyledi.