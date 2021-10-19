Türkiye Gazetesi

İspanya'da Carmen Mola'nın layık görüldüğü 'Planeta' ödülü için 15 Ekim gecesi yapılan törende ilginç dakikalar yaşandı. Sahneye çağırılan Mola yerine kürsüye Antonio Mercero, Jorge Diaz ve Agustin Martinez adlarındaki üç erkek yazar çıktı.

"La novia gitana", La red purpura" ve "La Nena en Alfaguara" adlı kitaplarla bu zamana kadar yüksek satışlar elde eden Carmen Mola'nın kim olduğu hep saklanmıştı.

Gerçeğin ödül töreninde ortaya çıkmasıyla yaşanan tartışmalara cevap veren üç İspanyol yazar, "Hiçbir zaman üç erkek olarak bir kadının arkasına saklanmadık. Saklandığımız bir isimdi" dedi.

Madrid'deki bir feminist kitabevi ise bu olaydan sonra Carmen Mola'nın kitaplarının raflardan kaldırılması kararı aldığını açıkladı.

İspanyol edebiyatında Carmen Mola isminin bundan sonra devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

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