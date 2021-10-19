Türkiye Gazetesi

Çocukluğundan bu yana çevreci eylemlerde bulunan İsveçli Grete Thunberg, Birleşmiş Milletler İklim Eylemi Zirvesi’nde dünya liderlerine verdiği cevaplarla şöhret olmuştu.

İKLİM DEĞİŞİLİĞİNE DAİR KONUŞMALAR YAPTI

Akranları okula giden Thunberg daha sonra sürekli uluslararası basına beyanatlar verdi, üst düzey uluslararası toplantılarda iklim değişikliğine dair konuşmalar yaptı.

İÇİNDEKİ ÇOCUĞU ORTAYA ÇIKARDI

Hep donuk ifadesi ve asık suratıyla görülen Thunberg, Stockholm’da düzenlenen konserde bambaşka bir görüntü verdi. İçindeki çocuk ortaya çıkan Thunberg, şarkılar söyledi, gönlünce eğlendi, dans etti.

18 KONSER DAHA VERECEK

Thunberg, dünya liderlerinin dikkatini iklim değişikliğine çekme amacıyla bunun dışında dünya çapında 18 konser daha verecek.

Meclis’ten endişelendiren iklim raporu: 'Isı ada' etkisi kentleri vurabilir TBMM İklim Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan Meclis İklim Raporu’nda endişelendiren sonuçlar çıktı. Yeşil alan azlığı nedeniyle medyana gelen ısı ada etkisinin arttığı ve kentlerdeki havanın gittikçe kirlendiği kaydedildi.

Marmara Denizi'nde iklimsel tehlike: Suyu ısınmaya başladı Küresel iklim değişikliği ve bilinçsizce deniz suyunun kirletilmesi, Marmara'nın suyunun ısınmasına neden oldu.

Uzmanlardan iklim değişikliği uyarısı: ‘Bazı yerler sular altında kalacak’ Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, yaşanan iklim değişikliğine bağlı olarak deniz seviyelerinde yükselme olacağını belirterek uyarılarda bulundu. Tek, "İklim değişikliği ile beraber deniz seviyeleri artacak. Deniz seviyesinin artması kıyı alanlarındaki değişimi etkileyecek. Bununla beraber kıyı alanlarındaki yerler sular altında kalacak" dedi.