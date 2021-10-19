Türkiye Gazetesi

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük 5’inci adası olan La Palma'da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı 1 aydır lav püskürtmeye devam ediyor. Yanardağının faaliyetlerinin yakın zamanda bitmesi beklenmezken, patlamalar şiddetini arttırarak devam ediyor.

754 HEKTAR ALAN İLE 835 BİNA YOK OLDU

Tam 1 aydır faaliyette olan yanardağın faaliyetlerinin yakın zamanda bitmesi beklenmezken, yanardağdaki patlamalar şiddetini artırdı. Yanardağdaki lav çıkışı yoğunlaşırken, lavlar yerleşim yerlerine yaklaştı. Lavlar, bazı yerleşim bölgelerinde ise yangına neden oldu. Adada şu ana dek lavlar nedeniyle 754 hektar alan ve bin 835 bina yok oldu, yaklaşık 7 bin kişi ise adadan tahliye edildi.

BİLİM ADAMLARI ENDİŞELİ

Yerel yetkililer, güneydeki lav akıntısının denizden yaklaşık 200 metre uzaklıkta olması nedeniyle Tazacorte bölgesinde koruyucu önlemleri artırdı. Bilim adamları, lavların denizle buluşmasından endişe duyuyor çünkü böyle bir durumda göz, akciğer ve cilt tahrişine neden olabilecek zehirli gazların havaya salınabileceği düşünülüyor.

SONU GÖRÜNMÜYOR

Kanarya Adaları Başkanı Angel Vctor Torres geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, Cumbre Vieja Yanardağı’nın faaliyetlerinin yakın zamanda bitmesinin beklenmediğini ve yanardağdaki patlamaların henüz sonunun görünmediğini ifade etmişti. Konuşmasında bilim adamlarının da görüşlerine değinen Torres, "Herkesin en büyük arzusu bu yönde olmasına rağmen patlamanın sona ermesinin yakın olduğuna dair herhangi bir işaret yok” demişti.

24 SAATTE 42 DEPREM MEYDANA GELDİ

Öte yandan, İspanya Ulusal Coğrafya Enstitüsü tarafından daha önce yapılan açıklamada, La Palma’da son 24 saatte en büyüğü 4.3 olan toplam 42 depremin kaydedildiği bildirilmişti.

La Palma'da yanardağ iki bin evi yıktı La Palma adasında yanardağ tehlikesi sürüyor. Binlerce kişinin tahliye edildiği bölgede, lavlar evleri yıkarak ilerliyor. Yetkililer "Dışarıya çıkmayın" diye uyarılarda bulunuyor.

La Palma’daki yanardağ 28 gündür faal: Bir yerleşim yeri yok oldu İspanya'nın La Palma adasında bulunan yanardağ, 28 gündür lav püskürtmeye devam ediyor. Söz konusu yanardağın yakın zamanda faaliyetinin durmayacağı öngörülüyor.

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı'nda 3 patlama! Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı'nda üç ayrı patlama meydana gelirken, yanardağdan çıkan küller nedeniyle çevredeki vatandaşlar uyarıldı.