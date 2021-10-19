Türkiye Gazetesi

Futbol holiganizmi bu defa Irak'ta canlara mal oldu. Güneyindeki Zikar kentinde oynanan futbol müsabakasının ardından farklı takımları tutukları öğrenilen iki aşiret birbirine girdi. Tarışmanın şiddetlenmesi üzerine çıkan çatışmada 4 kişi öldü.

ÇATIŞMAYA YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

Irak basını güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberde ülkenin güneyindeki Zikar kentinin el-Kaike bölgesinde iki yerel takımın oynadığı futbol maçında çıkan kavganın kısa bir süre içerisinde silahlı çatışmaya dönüştüğü bildirildi. El-Şudud ve el-Zübeyd aşiretleri arasında çıkan silahlı çatışmaya yüzlerce kişinin katıldığını belirtilirken, çeşitli hafif silahların kullanıldığı çatışmada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Çatışmayı sonlandırmak isteyen aşiretlerin çabalarının yetersiz kalması sonucu devreye güvenlik güçleri girdi.



ÇATIŞMADA 3 EV 2 İŞ YERİ KÜL OLDU

Çıkan çatışmada 3 ev ve 2 iş yerinin yanarak kül olduğu bildirildi. Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, çatışmaya katılan 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Maç sonrası sahada arbede çıktı Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta mücadelesinde Karabükspor, sahasında konuk ettiği Kastamonuspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın bitiş düdüğü sonrası her iki takımın oyuncuları arasında arbede çıktı.

Maç sonrası futbolcular birbirine girdi Darıca Gençlerbirliği ile Büyükçekmece Tepecikspor arasında oynanan futbol müsabakası sonrasında kavga çıktı. Futbolcular bir birine girerken tekme ve yumruklar havada uçuştu.