Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında, dün Kuzey Kore tarafından iki balistik füze denemesi yapıldığını değerlendirdi.

Söz konusu füze denemesi nedeniyle ilgili Savunma ve Dışişleri Bakanlığının çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Psaki, "Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınıyoruz" ifadesini kullandı.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR DİYALOG' ÇAĞRISI

Jen Psaki, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin, birçok Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğini ve bölgenin güvenliğine tehlike oluşturduğunu da açıkladı.

"Kuzey Kore'yi daha fazla provokasyondan kaçınmaya ve sürdürülebilir bir diyalogda yer almaya davet ediyoruz."

Psaki, bölgede acil bir diyalog ve diplomasiye ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, Kuzey Kore ile hiçbir ön şart olmadan görüşme tekliflerinin de hala geçerli olduğunu söyledi.



Kuzey Kore’den balistik füze denemesi! Japonya kırmızı alarm ilan etti Son dönemde üst üste füze denemeleri ile dikkat çeken Kuzey Kore’nin iki balistik füze daha denediği açıklandı. Kuzey Kore’nin bu tehlikeli girişimlerinin ardından Japon gemileri alarma geçti. Füze denemesinin Güney Kore, Japonya ve ABD istihbarat şeflerinin Kuzey Kore'yi görüşmek üzere Seul'de bir araya geleceği zamana denk gelmesi ise dikkat çekti.



Kuzey Kore lideri "suikast timleri kurdu" iddiası Eski üst düzey ajan Kim Kuk-song, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "suikast timleri" kurduğunu iddia etti.