Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Türkiye’nin Suriye’de artan terör faaliyetleri sonrası yaptığı operasyon açıklaması terör örgütü PKK ile Haşdi Şabi cephesini hareketlendirdi. Irak ve Suriye’de ittifak hâlinde olan iki örgüt, Irak’ın PKK işgali altındaki sınır ilçesi Sincar’dan Suriye’ye militan, silah ve cephane sevkiyatı başlattı. 25-30 kişilik gruplar halinde sınırı geçen Haşdi Şabi ve PKK militanlarının sayısı 1500’ü aştı.

Türkiye gazetesine bilgi veren Irak güvenlik kaynakları, Sincar’da toplanan PKK ve Haşdi Şabi militanlarının sivil pikap ve minibüslerle Baaç bölgesine geçtiğini aktardı. Baaç’ta toplanan teröristler daha sonra Mezruka, Mücemmaat Cüreyfi güzergâhlarından sınıra taşınıyor. Irak Türkmen Cephesi eski Telafer Temsilcisi Hazım Devlet, PKK ve Haşdi Şabi militanlarının gerek Irak içerisinden Suriye sınırına taşınması gerekse Suriye’ye geçişte bir çok Peşmerge ve Ulusal Ordu kontrol noktasından geçtiğini ve hiçbir engelle karşılaşmadığına dikkat çekti.

Irak ordusunun bölgeden sorumlu ismi General Aldulcabbar Tai, bölgede kaçak geçişlerin denetlemediğini, Irak-Suriye hattı boyunca güvenliğin sağlanması amacı ile emniyet koridoru oluşturmak mecburiyetinde olduklarını söyledi.

TEL RIFAT’A GİDİYORLAR

Irak-Baaç sınırında Tel Haşe geçiş noktasını kullanan teröristler Suriye’nin Tel Şehir Huveybira, Şeddadi güzergâhından Tel Rifat bölgesine ulaştırılıyor. İran destekli militanlar bu noktada ayrılarak Nübbül ve Zehra kasabalarına götürülüyor. Iraklı güvenlik yetkilisi, Sincar’dan Tel Rifat’a giden konvoylarla çok sayıda ağır silah ve füzelerinde taşındığını aktardı.

Sincar’dan Suriye’ye destek amaçlı başlatılan sevkiyat, Haşdi Şabi milis yapılanmasının başındaki isim olan Abdulaziz ebu Fedek’in geçtiğimiz günlerde bölgeye gerçekleştirdiği gizli ziyaretin hemen ardından başladı. Ebu Fedek, Sincar’da PKK elebaşıları ve Ezidi temsilcilerle görüştü. Suriye’de Türk ordusuna karşı savaşmaya giden Şii militanlar, Ambar’da bulunan karargâhtan bölgeye getirilirken PKK mensupları ise Kandil’den gelen teröristlerden oluşuyor. Bu isimler arasında az sayıda Ezidi PKK mensubunun da olduğu gelen bilgiler arasında.

Taliban militanları, şehir merkezlerine ilerliyor Afganistan'da 407 ilçeden yaklaşık yarısını elinde bulunduran Taliban, vilayet merkezlerine doğru ilerliyor.

PKK Sincar'da 52 kişiyi kaçırdı Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi geçen yıl PKK'yı zayıflatmak için işbirliğine gitti. Bu anlaşma sonrası PKK, Peşmergeye yönelik saldırılı artırdı. Terör örgütü son olarak 52 kişiyi kaçırdı.