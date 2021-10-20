Türkiye Gazetesi

Ekibiyle beraber 12 gün Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kalan ve 30 saatin üzerinde film çeken Rus yönetmen Klim Shipenko, şimdi sıranın Ay’da hatta Mars’ta film çekmek olduğunu söyledi. Shipenko ve aktris Yulia Peresild pazar günü dünyaya dönmüştü. “The Challenge” adındaki yapım, ilk uzay filmi olarak gösteriliyor. Rus medyası bunu dünya çapında bir başarı olarak aktardı.

"FİLMİN ÇEKİMLERİ YIL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK"

Shipenko, basın toplantısında Ay’da çekim yapılmasının mümkün olup olmadığı sorusuna, “Biz buna hazırız. Uzay filmlerinin uzayda çekilebileceğine inanıyoruz. Ay ise Ay’a gideriz, Mars ise Mars’a gideriz” cevabını verdi. İstasyondaki mürettebatın da filme iştirak ettiğini söyleyen Shipenko, yerçekimsiz ortamda çekim yapmanın çok zor olduğunu, bunun sinema yapmak için kendisine yeni yollar öğrettiğini dile getirdi. Filmde kozmonotun hayatını kurtarmak için uzaya seyeahat eden bir doktoru canlandıran Peresild de, “Her saniyesi büyük bir keşifti” ifadesini kullandı. Filmin çekimleri yıl sonuna kadar devam edecek. Uzay sahneleri muhtemelen filmin sonundaki 25-35 dakikayı oluşturacak.

Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çekecek olan Rus ekip Dünya'ya döndü Uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı filmi çekmek için Uluslararası Uzay İstasyonu’na giden Rus yönetmen Klim Shipenko ile oyuncu Yulia Peresild, 12 gün uzayda kaldıktan sonra Dünya'ya geri döndü.