Korona virüs salgınında ölüm ve vaka sayısının rekor sayılara ulaştığı ülkede, Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'nın Kasım ayının ilk haftasının tatil ilan edilmesine yönelik çağrısına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kayıtsız kalmadı.
Putin, hükümet temsilcileriyle salgına dair gerçekleştirdiği toplantıda öneriyi desteklediğini belirterek 30 Ekim-7 Kasım arasını tatil ilan etti. "Salgında yeni dalganın zirvesini aşağı çekmek çok önemli" diyen Putin, "Bu kapsamda mevcut durum göz önüne alınarak işçilerin maaşından kesinti olmadan ülke genelinde 30 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında tatil ilan edilmesi önerisini destekliyorum" dedi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'nın Kasım ayının ilk haftasının tatil ilan edilmesine yönelik çağrısına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kayıtsız kalmadı.
Belirli bölgeler için tatilin 23 Ekim'de başlatılabileceğini vurgulayan Putin, "Epidemiyolojik durum her bölgede farklı gelişiyor" diyerek bölge başkanlarının gerekirse 7 Kasım'dan sonra da tatil günlerini uzatabileceklerini kaydetti.
Putin ayrıca, Ruslardan ailelerinde Covid-19 vakası tespit edilmesi durumunda uygulanan karantina kuralını göz ardı etmemelerini istedi.
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Rusya'da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı 1000'i geçti Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı günlük can kaybı, 1000'in üzerine çıktı. Ülkede son 24 saatte 33 bin 208 kişinin virüse yakalanmasıyla salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 7 milyon 958 bin 384'e yükseldi.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede artan Covid-19 vaka ve ölüm sayılarında yaşanan endişe verici artış üzerine 30 Ekim-7 Kasım arasında çalışanların maaşlarının ödenmesi şartıyla ülke genelinde tatil ilan edildiğini duyurdu.
Korona virüs salgınında ölüm ve vaka sayısının rekor sayılara ulaştığı ülkede, Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'nın Kasım ayının ilk haftasının tatil ilan edilmesine yönelik çağrısına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kayıtsız kalmadı.
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