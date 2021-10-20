Türkiye Gazetesi

ABD’nin Texas eyaletindeki Fort Worth’dan Oklahoma eyaletindeki Oklahoma City’ye giden yolcu treni, Texas-Oklahoma sınırına yakın Love County’deki Thackerville yakınlarında hemzemin geçitten geçiş yaptığı sırada raylara takılan araç yüklü tıra çarptı.

110 YOLCU BULUNUYORDU

15 Eylül’de meydana gelen kazada, trendeki 4 yolcunun hafif şekilde yaralandığı aktarıldı. Yetkililer, trende 110 yolcunun bulunduğunu ve tır şoförünün kazadan yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

Çarpmanın etkisi tırda yüklü olan araçlar etrafa dağılırken, kaza anı ise başka bir şoför tarafından anbean kayıt altına alındı.