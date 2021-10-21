Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde seyredilme rekorları kıran Netflix'in yeni dizisi “Squid Game” (Kalamar Oyunu), Güney Kore'yi karıştırdı. Ülkenin ekonomisi alttan altta eleştiren dizi, işçileri gaza getirerek sokağa dökülmesine sebep oldu. Güney Kore Sendikalar Konfederasyonu'nun yaklaşık 80 bin üyesi, 13 farklı şehirde gösteri düzenledi. Yalnızca başkent Seul'de 27 bin kişi toplandı. 12 bin polis, mitinglerin çoğunun gerçekleştiği Gwanghwamun Plaza ve çevresinde görevlendirildi.

"DİZİDEKİLER GİBİ MÜCADELE VERİYORUZ"

İşçiler, Squid Game'deki karakterler gibi mücadele ettiklerini söyleyerek onlar gibi giyindi. Göstericiler, hükûmete düzensiz işçiler için daha iyi çalışma şartları sağlama ve asgari ücret zam yapma çağrısında bulundu.

"GÜNEY KORE'NİN KARANLIK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI"

Öte yandan, Squid Game ile Güney Kore'nin karanlık yüzü de ortaya çıktı. Diziyle birlikte ülkedeki zengin fakir arasındaki uçurum gözler önüne serildi. Ayrıca Kuzey Kore'den kaçanlar, göçmen sömürüsü, kurumsal ve siyasal yandaş kayırma, kadın şiddeti de Squid Game'in işlediği bir diğer konular.

Squid Game'e uyarılar peş peşe: Çocuklar diziyi taklit ediyor İngiltere'de öğretmenler, Netflix dizisi Squid Game'den etkilenen çocukların diziyi taklit ederek oyunlar oynamaya başladıkları uyarısında bulundu.