İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hala tehdit olmaya devam ediyor. Artan vaka sayıları nedeniyle vatandaşlar, endişe ediyor.
Vatandaşlar, güçlendirici doz aşılarını olmak için sıra bekledi
Ülke genelinde son 24 saatte belirlenen yeni vaka sayısının 50 bine yaklaştığı günlerde, başkent Londra'da vatandaşlar aşı merkezlerinde güçlendirici dozlarını olmak için sırada bekledi.
İngiltere'de kış zor geçecek: Vakalar arttı, maske mecburiyeti ve evden çalışma geri geliyor İngiltere’de dün 49.156 yeni koronavirüs vakası görüldü. Söz konusu rakamların, son üç ayın en yüksek oranı olduğu öğrenildi. Yetkililer, gelecek yılın birkaç ayın salgın bakımından çok zor geçeceğini ifade ederek, maske mecburiyetine ve evden çalışma modeline geri dönüleceğinin sinyalini verdi.
İngiltere’den tedarik sorununa yeni çözüm: Sefer kısıtlamaları kaldırılıyor Son günlerde yeterli sayıda TIR sürücüsünün bulunmaması nedeniyle tedarik krizi yaşayan İngiltere, krize yönelik yeni hamle atıldı. İngiltere, Avrupa Birliği’nden (AB) ülkeye ürün taşıyan ağır araç sürücülerinin sefer sayılarındaki kısıtlamayı kaldırmaya hazırlanıyor. İngiliz hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki düzenlemelere göre İngiltere’ye 7 gün içerisinde sadece 2 kez giriş yapmasına izin verilen AB vatandaşı ağır araç sürücülerinin haftalık sefer sayısındaki bu kısıtlamanın kaldırılmasının planlandığı belirtildi.
İngiltere'de artan Kovid-19 vaka sayıları endişeye yol açtı
İngiltere'de artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle vatandaşlar güçlendirici doz aşılarını olmak için, aşı merkezlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hala tehdit olmaya devam ediyor. Artan vaka sayıları nedeniyle vatandaşlar, endişe ediyor.
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