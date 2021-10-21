Türkiye Gazetesi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Ticaret Odası (ATO) Ekim ayı olağan meclis toplantısına katıldı. Görevde olduğu 1 yılı anlatan sinevizyon gösterisinin ardından konuşan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Ada'da olmasının kırmızı çizgileri olduğunun altını çizdi.

"MİLLİ ÇIKARIMIZIN SAVUNULMASI VE KORUNMASINDA BİRLİKTE HAREKET ETMEMİZ LAZIM"

Mavi Vatan’da milli çıkarların savunulması ve korunmasında hep beraber hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Tatar, “Oradaki bütün mücadelenin bu şekilde taçlandırılması ile hem Türkiye Cumhuriyeti’nin hem KKTC’nin güçlü olarak Mavi Vatan’da ve oradaki hem denizlerin stratejik boyutuyla hem aynı zamanda göklerde hava sahasında milli pozisyonumuzun ve haliyle milli çıkarlarımızın savunulması ve korunmasında hep birlikte hareket etmemiz ve buna göre bir gelecek şekillendirmemiz. 85 milyonluk büyük bir Türkiye’nin hemen dibindeki küçücük adaların ne kadar şımardığı içerisinde bütün bunlar karşı tarafın ne kadar şımardığı karşısında herhalde bizlerin sessiz kalacağı yok. Biz de kendimize yeni siyaset yeni anlayış ve dolayısıyla bu gücümüzü göstermenin de zamanının çoktan gelip geçtiğini bir kez daha Ankara’ya sizlere paylaşıyorum” diye konuştu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ HER ZAMAN YANIMIZDA OLMUŞTUR"

Türkiye ve Kıbrıs halkının arasını açacak yanlışlara müsaade etmeyeceklerini belirten Tatar, şöyle konuştu:

“Birlikte hareket etmek ve Kıbrıs Türkü ile Türkiye halkının beraber kaynaşabilmesi, iyi ilişkilerin geliştirilebilmesi, işte günlük bir takım sıkıntılarla kendini bilmez birkaç kişinin farklı farklı konuşmalarıyla iki halkın arasını açacak bir takım yanlışlıkları da müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha paylaşmak istiyorum. Biz Kıbrıs’ta çok zahmet çektik, yok oluşun eşiğinden döndük, katliamlardan soykırımlardan geçtik, var olduk. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti yanımızda olmuştur. Dolayısıyla bunu bizim unutmamız mümkün değildir.”

"TÜRKİYE'NİN VE KKTC'NİN DESTEK VERMEDİĞİ TEZ HAYATA GEÇİRİLMEZ"

Toplantıda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye ve KKTC’nin desteklemediği hiçbir tezin hayata geçirilemeyeceğini söyleyerek, “Türkiye’nin desteklemediği, KKTC’nin destek vermediği hiçbir tez, hiçbir senaryo Doğu Akdeniz’de hayata geçirilemez. Bugün hayata geçirilemedi. Yarın da hiçbir şekilde hayata geçirilemeyecektir. O yüzden bugün dünden daha güçlüysek işte bu irade sayesinde daha güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

ATO’da düzenlenen toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, ATO Başkanı Gürsel Baran ve birçok isim katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan net mesaj: Her fırsatı kullanacağız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı kullanacağız." dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 'Egemen eşitliğimiz ve uluslararası eşit statümüz kabul görürse resmi görüşmelere başlarız.' ifadelerini kullandı.