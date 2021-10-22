Türkiye Gazetesi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılamaların hız kesmeden devam ettiği Tayland'dan, 46 ülkeden gelen turistlere Covid-19 karantinasına gerek duyulmadan Tayland'a seyahat hakkı kararı geldi. Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha yaptığı açıklamada, 46 ülkeden gelen ve Covid-19'a karşı tamamen aşılı turistlerin, 1 Kasım tarihinden itibaren Covid-19 karantinasına girmeden Tayland'a seyahat edebileceğini ifade etti.

AŞILARI EKSİKSİZ İSE KARANTİNAYA GEREK DUYULMAYACAK

Prayuth, turistlerin hava yoluy aracılığıyla ülkeye geldikleri, Covid-19 aşıları eksiksiz oldukları ve Covid-19 olmadıklarını gösteren bir belgeye sahip oldukları sürece zorunlu karantinayı gerek duymayacaklarını kaydetti.

Tayland Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, izin verilecek olan 46 ülke aralarında İngiltere, ABD, Çin, Singapur, Almanya ve Avustralya'nın da bulunduğu belirtildi.

Aşısızların aşılılara göre ölme ihtimali 11 kat daha fazla ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (CDC) tarafından açıklanan son verilere göre aşısız kişilerin aşılı kişilere göre virüse yakalanma ihtimalinin de 6 kat, ölüm oranın ise 11 kat daha yüksek olduğu kaydedildi.

Tayland’da Kovid-19 krizi büyüyor: Havalimanı hastaneye çevrildi Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da koronavirüs krizi en yüksek dönemlerinden birini yaşadığı belirtilirken başkent Bangkok'da bulunan Don Muang Havalimanı'nda bulunan bir kargo deposu sahra hastanesine dönüştürüldü.