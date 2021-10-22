Türkiye Gazetesi

ABD'de Bennington College'ın Beyond Plastics kuruluşu tarafından yapılan bir araştırmada, plastik kullanımı sonucu ortaya yıllık en az 232 milyon tonluk karbon bazlı emisyon hacminin ortaya çıktığı belirlendi. Çıkan sonuçların kömürle çalışan ortalama büyüklükteki 116 tesisin yıllık emisyonuna eşdeğer olduğu belirtildi.

10 MİLYON TON ARTTI

Araştırma raporunda, 2020'de plastik endüstrisinin rapor edilen emisyonlarının 2019'a göre 10 milyon ton arttığı, bununla birlikte endüstriye dahil olacak 12 tesiste inşaatın devam ettiği ve 15 tesisin de planlama aşamasında olduğu ifade edildi.

KÖMÜRÜ GERİDE BIRAKICAK

Araştırma, yeni tesislerle birlikte 2025'e kadar yılda 40 milyon tondan fazla sera gazı salımı olacağını ve ABD plastik endüstrisinin iklim değişikliğine etkisinin 2030'a kadar kömürle çalışan elektrik santrallerini geride bırakacağı gerçeğini ortaya koydu.

Araştırmada görev alan bilim adamları, ülkenin kömürle çalışan elektrik santrallerinin yüzde 65'inin yakın zamanda kapatılmasının sevindirici olduğunu ancak plastik üretimindeki artışın bu kazanımlardan daha ağır bastığını belirtti.

BİLİM ADAMLARINDAN TEPKİ GELDİ

Bilim adamları, devasa bir çevresel sorun olan plastik üretimi ve imhası konusunun, ne altyapı bütçesi üzerinde uzun tartışmalar yaşanan ABD Kongresi'nin ne de 31 Ekim'de İskoçya'da başlayacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın gündeminde hak ettiği yeri bulamadığını kaydetti.

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