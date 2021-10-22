Türkiye Gazetesi

Walla News sitesinde yer alan haberde, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Eyal Hulata'nın günler önce gizlice Paris'e gittiği belirtildi.

Haluta'nın burada Fransız mevkidaşı Emmanuel Bonne ile NSO Group'a ait Pegasus casus yazılım krizini görüştüğü ifade edildi.

Görüşmede Haluta'nın Bonne'ye İsrail'in Pegasus yazılımına ilişkin yürüttüğü soruşturmaya dair bilgi verdiği ve casus yazılım nedeniyle Tel Aviv ile Paris arasında yaşanan krizi sonlandırmak için bir öneri sunduğu kaydedildi.

Haluta'nın sunduğu öneride, İsrailli firmanın casus yazılımının Fransız cep telefonu numaralarını hacklemesinin yasaklanması taahhüdünün de yer aldığı aktarıldı.

MACRON'UN TAKİP EDİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Fas istihbarat servisinin, Mart 2019'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'den bu yana kullandığı ve çoğunlukla gazetecilerle iletişimde bulunduğu akıllı telefonlardan birini Pegasus programı ile takip etmeye çalıştığı ileri sürülmüştü.

Macron'un yanı sıra Fransa'da aralarında eski Başbakan Edouard Philippe ile hükümetin üst düzey isimlerinin ve gazetecilerin de yer aldığı 100'den fazla kişinin telefonuna sızma girişiminde bulunulduğu iddia edilmişti.

Bunun üzerine Macron'un İsrail Başbakanı Naftali Bennett'i telefonla arayarak konuyla ilgili resmi açıklama istediği kaydedilmişti.

AYM, casus yazılımla eş telefonundan bilgi almayı hak ihlali saydı Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanma aşamasındaki eşi tarafından casus yazılımla telefonundan belge temin edilen ve açtığı dava sonuçsuz kalan kişinin bireysel başvurusunda ihlal kararı verdi.

İsrailli firmanın casus yazılımını en az 10 hükümet kullanıyor İsrail merkezli NSO Group adlı şirketin ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılım aracılığıyla küresel çapta gazeteci, aktivist, avukat ve siyasilerin hedef alındığı öne sürülerek, en az 10 hükümetin bu şirketin müşterisi olduğu iddia edildi.

BAE, casus yazılımla Michelle Obama'nin bilgilerine ulaşmış Birleşik Arap Emirlikleri'nin, siber saldırıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza ile Michelle Obama arasındaki yazışmalar üzerinden gizli bilgilere ulaştığı belirtildi.