Avusturya’da 31 yaşındaki sürücü, Mondsee’de trafikte ilerlerken fren yerine gaza bastı ve 2 milyon liralık Lamborghini’siyle bariyerleri aşarak göle uçtu.
Araba 15 metre derinlikte suya gömülürken sürücü arabadan çıkmayı başardı ve yüzerek kıyıya ulaştı.
Huracán model araybayı sudan çıkarmak üç saat süren yoğun bir çalışmayla mümkün oldu.
Hastaneye kaldırılan sürücü, hafif yaralardan dolayı tedavi altına alındı.
Araba, itfaiye görevlileri tarafından çekici ve vinç kullanılarak sudan çıkarıldı. Huracán model araybayı sudan çıkarmak üç saat süren yoğun bir çalışmayla mümkün oldu.
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Fren yerine gaza bastı, Lamborghini’siyle göle uçtu
Avusturya'da bir sürücü fren yerine gaza basarak Lamborghini arabasıyla göle uçtu. Arabadan çıkmayı başaran sürücü, hafif yaralandı. Arabayı, iftaiye görevlileri 3 saat süren çalışma sonucunda gölden çıkarmayı başardı.
Avusturya’da 31 yaşındaki sürücü, Mondsee’de trafikte ilerlerken fren yerine gaza bastı ve 2 milyon liralık Lamborghini’siyle bariyerleri aşarak göle uçtu.
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