Türkiye Gazetesi

Nijerya’da bir animasyon şirketinin yöneticisi Ekene Ngige (39), iş arkadaşlarıyla birlikte kahve dükkanında cappuccino içerken aniden kahvesi masaya döküldü. Kağıt üzerinde oluşan şekilleri gören Ngige, daha o an bunu sanata çevirmeye karar verdi. Ngige, olayı şu sözlerle anlattı: “Bir hata yaptım ama hatamı sevdim. Renkler, şekiller çok hoşuma gitti. Bunun kaybolup gitmesini istemedim.”

BİR ESERİN YAPIMI 2 AY SÜRÜYOR

Hemen stüdyoya giden Ngige, kahveyle suyu karıştırarak resimler yapmaya başladı. Kahveyi seyrelterek farklı tonlar elde eden sanatçı, zaman zaman eserlerinde kahve çekirdeklerini de kullanıyor. Bir tablosunu yapmak sanatçının iki ayını alıyor. Ngige’nin kahveden yaptığı eserlerinden oluşan büyük bir koleksiyonu var.

Modern sanat eseri diye müzede boş tablo sergilediler Danimarka'da Jens Haaning isimli sanatçı bir müzede yaptığı sergide, modern sanat adı altında boş tablolar sergiledi.

Bilim adamlarından tarihi keşif! Dünyanın en eski sanat eseri bulundu Dünyanın en eski sanat eseri Çin'in Tibet platosunda ortaya çıkarıldı. 226 bin yıllık olduğu belirlenen el izlerinin sanatsal amaçlarla yapıldığını belirten uzmanlar, yeni keşfin insanlığın bilinmeyen tarihine ışık tuttuğunu söyledi.