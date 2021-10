Türkiye Gazetesi

ABD’de yapılan bir araştırmada, aşırı sıcaklıkların, özellikle hızla büyüyen şehirler için büyük bir tehdit oluşturduğu ve bunun gün geçtikçe arttığı belirtildi.

ÖLÜMLERE NEDEN OLABİLİR

Hakemli dergi Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayımlanan çalışmada, daha fazla insanın şehirlere taşınması ve iklim ısınmasıyla birlikte, artan sıcaklıkların daha fazla insana zarar verebileceği, hatta birçoğunun ölümüne neden olabileceği belirtildi.

YÜZDE 200 ARTTI

1983’ten 2016’ya kadar 13 binden fazla şehir incelenerek yapılan çalışmada, nüfus artışı, iklim değişikliği ve şehir altyapısının daha fazla ısıyı emmesinin sonucu olarak küresel aşırı sıcaklığa maruz kalmanın yaklaşık yüzde 200 arttığı aktarıldı.

DÖRTTE BİRİ MARUZ KALIYOR

Çalışmada, kentte yaşayan yoksulların en büyük risk altında olduğu bildirilirken, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin aşırı ısıya maruz kalınan bölgelerde yaşadığı vurgulandı.

UYDU VERİLERİ KULLANILDI

Araştırmacılar, dünyanın bazı hızlı gelişen bölgelerinde güvenilir hava durumu istasyonu verileri bulunmadığından ve sıcaklıkları tahmin etmek için kullanılan iklim modelleri, kentsel sıcak noktaları göz ardı etme eğiliminde olduğundan, ısının etkilerinin tam bir resmini elde edemediklerinin altını çizerken, uydu verileri kullanarak model oluşturduklarını bildirdi.

SAVUNMASIZ HALE GELDİ

Yapılan analizde, özellikle güney Asya ve Sahra altı Afrika gibi hızla kentleşen bölgelerdeki şehirlerin, birçok insanın taşınmasıyla birlikte yükselen sıcaklıklar ve yüksek nem sebebiyle savunmasız hale geldiği belirtildi.

“YATIRIM EKSİKLİĞİ BÜYÜK BİR SORUN”

Dergide yayımlanan makalenin baş yazarı ve Columbia Üniversitesi Uluslararası Yer Bilimleri Bilgi Ağı Merkezi araştırmacısı Cascade Tuholske, “Hızla kentleşen alanlarda planlama ve yatırım eksikliği büyük bir sorun” dedi.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Raporda, aynı zamanda sıcaklık, nem, rüzgar hızı, güneş açısı ve güneş radyasyon seviyelerinin ölçüldüğü yaş termometre küre sıcaklıklığın 30 santigrat dereceye ulaştığında, birçok insanın sağlığına etki ettiği ve can kayıplarının arttığının altı çizildi. Bilim adamları daha az ağaçlı ve daha fazla kaldırımın olduğu yerlerin ısıyı emme eğiliminde olduğunu belirtirken, bazı şehirlerin bazı kısımlarında sıcaklıkların diğer bölgelere göre 20 santigrat dereceye kadar daha sıcak hissedildiği belirtildi.

