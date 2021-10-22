Moldova'daki enerji krizinin ardından hükümet OHAL kararı aldı. Moldova hükümetinin önerisi üzerine parlamento genel kurulunda yapılan oylamada, 101 milletvekilinden 55'inin "evet" oyuyla ülkede 22 Ekim'den itibaren 30 günlüğüne olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi kararı alındı. Olağanüstü hal esnasında hükümet, doğal gaz alımı için hızlandırılmış bir rejim getirecek, bunun için bütçeden para ayrılacak ve ülkeye doğal gaz sağlamak için hızlı adımlar atılmasına yönelik kararlar alınacak.
DOĞAL GAZ İTHALATI GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Moldova ve Rus enerji şirketi Gazprom arasında 30 Eylül'de sona eren doğal gaz sözleşmesinin uzatılması konusunda henüz bir anlaşmaya varılamamıştı. Mevcut anlaşma bir ay uzatılmış, Moldova ekim ayında bin metreküp doğal gazı 790 dolardan almıştı. Eylül ayında ise 550 dolara aynı miktardaki gazın alımı gerçekleşmişti. Kişinev yönetimi, Romanya, Ukrayna ve diğer ülkelerle doğal gaz ithalatı konusunda müzakereler yürütüyor.
Moldova'daki 'Covid-19 OHAL'i 15 Nisan'a kadar uzatıldı Moldova Acil Durumlar Komisyonu, yeni tip koronavirüs nedeniyle sağlık alanında uygulanan olağanüstü halin (OHAL) 15 Nisan'a kadar uzatılması yönünde karar aldı.
Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfi dünya basınında Dün Karadeniz'de yeni bir doğal gaz rezervi keşfedildiği müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınında da geniş yankı buldu.
Avrupa'da doğal gazı en ucuz 3. ülkeyiz Eurostat, Montel Forex ve EPİAS'ın derlediği verilere göre Türkiye'nin, 40 Avrupa ülkesi arasında en ucuz doğalgaz fiyatına sahip üçüncü ülke olduğu bilgisi kaydedildi.
Moldova'daki enerji krizi, OHAL kararı aldırdı
Moldova Parlamentosu, enerji sektöründeki kriz ile ilgili olağanüstü hal ilan edilmesini onayladı.
Moldova'daki enerji krizinin ardından hükümet OHAL kararı aldı. Moldova hükümetinin önerisi üzerine parlamento genel kurulunda yapılan oylamada, 101 milletvekilinden 55'inin "evet" oyuyla ülkede 22 Ekim'den itibaren 30 günlüğüne olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi kararı alındı. Olağanüstü hal esnasında hükümet, doğal gaz alımı için hızlandırılmış bir rejim getirecek, bunun için bütçeden para ayrılacak ve ülkeye doğal gaz sağlamak için hızlı adımlar atılmasına yönelik kararlar alınacak.
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