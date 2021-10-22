Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ryazan bölgesinde bir barut atölyesinde meydana gelen patlamada ölenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Federasyonu’nun Ryazan bölgesindeki bir fabrikada gerçekleşen patlama sonucunda 17 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin ise yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu hükümetine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Patlamanın olduğu fabrika bu hale geldi



Rus basınında çıkan haberlere göre, Ryazan bölgesinde patlayıcı madde üreten "Razryad" fabrikasının barut atölyesinde sabah saatlerinde patlama meydana gelmiş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.



Rusya'da fabrika yangını: 17 ölü Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 17 işçi yanarak hayatını kaybetti.



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