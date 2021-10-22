Türkiye Gazetesi

Güney Afrika'da Kruger Milli Parkı'ndan yapılan açıklamaya göre, parkın girişe izin verilmeyen bölgelerinden Stolznek'te fil saldırısı sonucu ölmüş bir kaçak avcının cesedine ulaşıldı. Açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda bir fil tarafından ezilerek öldürüldüğü tespit edilen maktulün cesedinin suç ortakları tarafından geride bırakılmış olabileceği ifade edildi.

GEÇEN SENEDE ASLAN SALDIRISINDAN BİRİ ÖLMÜŞTÜ

Maktülün kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Krugger Park'ında geçen yıl bir kaçak avcı, aslan saldırısında hayatını kaybetmişti. Aslanlar tarafından parçalanan avcının yalnızca kafatası bulunmuştu.



Çin'de filler karakol bastı! Çin’de karakola dalan yabani filler, paniğe sebep oldu. Filler, karakolda karınlarını doyurup sonra ormana döndü.



Fillerin güzergahında 150 binden fazla kişiye tahliye Çin’de doğal koruma alanlarından uzaklaşan 14 vahşi Asya filinin ilerlediği Yunnan eyaletinde 150 binden fazla kişi tahliye edildiği açıklandı.