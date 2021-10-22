New York'taki Türkevi'nin önünde üzerinde kırmızı gül olan bir şüpheli paket bulundu. Olay yerine gelen New York polisi, Birleşmiş Milletler (BM) binasının da bulunduğu 1. Cadde'yi trafiğe kapattı.
PAKETTEN KOZMATİK ÜRÜNLERİ ÇIKTI
Bomba imha ekiplerinin yaptığı incelemede şüpheli pakette kozmetik ürünleri olduğu anlaşılınca trafiğe kapatılan cadde yeniden açıldı.
Rumlar Türkevi açılışına katılan başpiskoposu hedefe koydular ABD'nin New York şehrinde yapılan Türkevi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı açılışa gelen İstanbullu ABD Başpiskoposu Elpidophoros Lambriniadis, Yunanistan ve Rum Kesimi tarafından hedefe koyuldu.
Erdoğan'dan Yeni Türkevi açıklaması: Türkiye bir başyapıt ortaya çıkardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta “Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni”nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı." dedi.
New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı
New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakılınca Birleşmiş Milletler binasının da bulunduğu 1. Cadde trafiğe kapatıldı. Paketin içinden kozmetik ürünleri çıkınca cadde yeniden açıldı.
New York'taki Türkevi'nin önünde üzerinde kırmızı gül olan bir şüpheli paket bulundu. Olay yerine gelen New York polisi, Birleşmiş Milletler (BM) binasının da bulunduğu 1. Cadde'yi trafiğe kapattı.
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