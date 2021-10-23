Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin geçtiğimiz hafta 40 adet F-16 savaş uçağı ve var olan yaklaşık 80 uçak için modernizasyon kiti satın almak için ABD'ye talepte bulunması Ermeni lobisini endişelendirdi. Ermeni asıllı ABD’li milletvekilleri, Türkiye’yi engellemek için ABD Dışişleri Bakanlığına bir mektup yazdı.

Chris Pappas, Gus Bilirakis ve Carolyn Maloni'nin imzalarının bulunduğu mektupta, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'dan Ankara'nın talebinin kabul edilmemesi istendi.

Vekillerin mektubuna Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Helenik Amerikan Liderlik Konseyi (HALC), Amerikan Yahudi Komitesi (AJC), Kürdistan'ın Amerikan Dostları, Hindu ve Amerikan Ulusal Komitesi de destek verdiğini açıkladı.

ERDOĞAN: ÖYLE VEYA BÖYLE ALACAĞIZ

Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından ABD, Ankara'yı F-35 programından çıkarmıştı. Türkiye'nin programdan çıkarılması sebebiyle 1,4 milyar dolar alacağı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "‘Biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız. Hiçbir şekilde Türkiye'nin haklarının yenmesine fırsat vermeyiz" demişti.

F-16’lar tamamen Türk jetine dönüştürülecek F-35 programından çıkarılan Türkiye, 40 adet F-16 savaş uçağı alımı ve envanterdeki 80’e yakın F-16’nın modernizasyonu için ABD’ye başvurdu. Karakuş, “Bu uçakları tamamen kendi uçağımıza dönüştürürüz. Bu şekilde 2040’a kadar bizi korur. F-35’lerin boşluğunu kısmen doldurur” dedi.

Akıncı ve F-16'dan omuz omuza gösteri TEKNOFEST'in kapanış töreninde bir ilk yaşanarak Akıncı TİHA ile F-16 yan yana gösteri uçuşu gerçekleştirdi