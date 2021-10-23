Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ortak kuruluşlarla birlikte yayımladığı yazılı açıklamada salgının başlangıcından bu yana sağlık ve bakım çalışanları için oluşan riskin boyutu değerlendirildi.

Açıklamada, sağlık ve bakım çalışanlarının geçen yıldan bu yana sadece Covid-19 sebebiyle değil artan iş yükleri sonucu psikolojik yıpranma, stres ve yorgunluk gibi sebeplerle yıprandıkları ifade edildi. Açıklamada, DSÖ’nün hazırladığı ön rapordaki tahminlere göre Ocak 2020-Mayıs 2021 döneminde dünyada 80 bin ila 180 bin sağlık ve bakım çalışanının Covid-19 yüzünden hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Dünya genelinde Covid-19 aşılama oranlarındaki adaletsizliğe dikkatin çekildiği açıklamada sağlık çalışanlarına aşılamalarda mutlaka öncelik tanınması gerektiği kaydedildi.

Covid-19’lu hamile ölümlerinin nedeni bebeğin cinsiyeti olabilir! Dünyada yaklaşık 5 milyon kişinin ölümüne neden olan koronavirüs pandemisi ortaya çıktığından beri bilim adamları tarafından çeşitli çalışmalar yapıldı. Özellikle hastalığın kadın ve erkekleri farklı düzeylerde etkilediğini gösteren çalışmalarda bulundular. ABD’de Harvard Üniversitesi ve Massachusets General Hospital tarafından yapılan son çalışmaya göre doğmamış bebeğin cinsiyeti de hamile annelerin koronavirüse karşı bağışıklık tepkisini önemli ölçüde etkiliyor. Erkek bebeklerin, kız bebeklere göre daha az antikor ürettiğini ve sitokin sorununa neden olan proteinlerde artış sağladığını söyleyen araştırmacılar, hamilelerin ağır hastalığa yakalanması ve ölümünde yatan nedeninin bu durum olabileceğine dikkat çekti.

Covid-19 gerçeği: Çocuk yoğun bakımlarında ölüm iki katına çıktı! Pandemi ile mücadele sürerken, kornavirüsün mutasyon geçirmesi özellikle aşısız gençler ve küçük çocuklarda bulaş sayısını hızla artıyor. Uzmanlar çocuk yoğun bakımlarında koronavirüs nedeniyle ölümlerin hızla arttığına dikkat çekiyor.