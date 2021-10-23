Türkiye Gazetesi

Sevilla Üniversitesi, Ekim ayının ilk haftasında ülkenin Ceuta açıklarında yaklaşık 2 ton ağırlığında olan bir dev güneş balığının yakalandığını açıkladı.

3,2 METRE UZUNLUĞUNDA

Üniversite bilim adamları, balığın orkinos avlamak için denizde olan balıkçıların ağına takıldığını, 3,2 metre uzunluğunda ve 2,9 metre genişliğindeki balığın denize salındığını aktardı.

İKİ VİNÇ TARAFINDAN KALDIRILDI

Sevilla Üniversitesi tarafından yayınlanan görüntülerde, Mola alexandrini türüne ait olduğunu söyledikleri dev balığın iki vinç tarafından kaldırıldığı görülüyor.

TARTI KIRILDI

Ağa takılan balığı tartmak isteyen bilim insanları, teknedeki tartının en fazla bir ton tartabildiği, balığın tartılması sırasında tartının kırıldığı belirtildi. Balık ile ilgili açıklama yapan deniz biyoloğu Enrique Ostalé, bu büyüklükteki güneş balıklarını yalnızca kitaplarda duyduğunu söyledi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK BALIKLARINDAN

Uzunluğu 4, genişliği 3 metreye varabilen güneş balıklarının ağırlığı 2 tona ulaşabiliyor. 25-30 yaşına kadar yaşayabilen balığın 2 tonluk ağırlıkları, onu toplam 27 bin balık türünü kapsayan kemikli balıklar sınıfının en büyük balıklarından biri haline getiriyor.

Kaba yapılı vücudunun yarısı eskik gibi görünen balığın karın yüzgeçlerinin eksik olması görüntüsünü ilginç hale getiriyor.

TÜRKİYE'DE DE NADİREN GÖRÜLÜYOR

Özellikle Asya'nın, Afrika'nın ve Avustralya'nın ılık denizlerinde yaşayan güneş balıkları, bin metre derinliğe kadar yaşayabiliyor. Yaz aylarında yoğunlukla Akdeniz'de de görülebilen balık, Türkiye'de Ege ve Marmara denizinde nadiren de olsa görülebiliyor.

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