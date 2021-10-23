Türkiye Gazetesi

İran’da Doğu Azerbaycan Eyaleti’nin yeni valisi Zeynelabidin Hürrem Rezevi, devir teslim töreni sırasında konuşma yaparken kimliği belirsiz bir kişi tarafından tokatlı saldırıya uğradı.

KÜRSÜYE GELEREK TOKAT ATTI

İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi’nin de katıldığı törende kürsüye gelen kimliği belirsiz bir kişi, Rezevi'ye tokat attı.

SALON BİRBİRİNE GİRDİ

Rezevi saldırının etkisiyle geri çekilirken, aralarında itişme de yaşandı. Saniyeler sonra salondakilerin araya girmesiyle saldırgan dışarı çıkarıldı.

ŞİKAYETÇİ OLMAYACAK

Eski Devrim Muhafızları komutanı olan Hürrem Rezevi, olay sonrası yaptığı açıklamada, şikayetçi olmayacağını ifade etti.

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