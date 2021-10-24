Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

İran’da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan İbrahim Reisî’nin Türk bölgelerine tayin ettiği valiler tepki gördü. Kabinesinde hiçbir Türk’e yer vermeyen Reisî, Doğu Azerbaycan eyaletine daha önce Suriye’de savaşan ve birçok katliama karışan eski Devrim Muhafızları Generali (DMO) Zeynelabidin Rezevi Hürrem’i tayin etti. Tahran’ın eleştirilen bir diğer ataması ise Batı Azerbaycan eyaletine siyasal Kürtçü Muhammed Sadık Mutamdiyen’in vali olarak gönderilmesi oldu. Şehirler Şûrasında yapılan şiddetli itirazlara rağmen Tahran geri adım atmadı.

TAHRAN, TÜRKLERE MEYDAN OKUYOR

İranlı aktivist Mesud Haray, Türk bölgelerine tayin edilen Devrim Muhafızı Generali ve Siyasi Kürtçü valilerin açık bir meydan okuma olduğunu söyledi. İran’ın Karabağ sendromundan çıkamadığını anlatan Haray “Bize bir yandan da Kürt sopasını gösteriyorlar. Hedef Türk-Kürt çatışması çıkarmak. Diğer yandan Devrim Muhafızlarının şahin isimlerinden Zeynelabidin Rezevi Hürrem’in atanması açık bir tehdittir. Rüstem, fanatik bir Şii ve kanlı bir geçmişi var. Suriye’de birçok Sünni’nin katledilmesinde aktif rol aldı. Şimdi bize onu yollayarak gözdağı veriyorlar” dedi. Hürrem’in vali olarak görev yapacağı Doğu Azerbaycan, Tebriz, Marage, Benab, Şebister, Tesuc, Sofiyan, Meren, Colfa, Alamdar, Gerger, Azarşehr, Gogan ve Heştrud gibi kadim Türk şehirlerinden oluşuyor.

İran’ın Doğu Azerbaycan Valisi Rezevi’ye tören sırasında tokatlı saldırı!

SURİYE'DE ESİR DÜŞMÜŞTÜ

İran-Irak savaşına da katılan yeni Batı Azerbaycan Valisi Zeynelabidin Rezevi Hürrem, savaşmak için geldiği Suriye’de muhalifler tarafından esir alındı. 9 Ocak’ta İHH’nın aracılığında, başkent Şam’da 2.130 Suriyeli sivile karşılık bırakılan 48 İranlı askerin arasında Rezevi Hürrem de yer alıyordu.

HEDEF, DEMOGRAFİK DEĞİŞİM

Tahran yönetiminin vali tasarrufunu sahada devam eden “demografik değişim planının devamı” olarak yorumlayan Mesud Haray, onlarca Türk köyünün son dönemde boşaltıldığını ve Kürtlerin buralara yerleştirildiğini belirtti. Türk sınırına sıfır hatta yer alan ve Kürt vali tarafından yönetilecek Batı Azerbaycan eyaleti sınırları dâhilinde Urumiye, Makü, Bazergan, Hoy, Koşaçay, Sunduz, Çalmas ve Soyukbulak gibi Türk şehirleri yer alıyor.

ACEM SİNSİLİĞİ

Karabağ-Zengilan bölgesinden uluslararası ilişkiler uzmanı Elnur Paşa, Molla yönetiminin sinsi ve ilkel bir mücadele yürüttüğünü ifade etti. Paşa, İran’da yaşanan bütün gelişmeleri Karabağ sürecinin devamı olarak nitelendirdi. Elnur Paşa’ya göre, son dönem yaşananlar, Fars milliyetçiliğini Şia mezhebi ile perdelemeye çalışan İran devlet aklının millî kimliği boğma stratejisi.

İran’ın içeride ciddi sıkıntılarla boğuştuğunu ve yaşadığı derin krizi dış düşman konsepti ile örtmeye çalıştığını aktaran Paşa “İran sadece Karabağ, Suriye ya da Irak’ta değil Afrika’da artan Türk etkisinden en fazla rahatsız olan ülke. Çok açık olmasa da oralar da çok ciddi Şiileştirme faaliyetleri var. Türkiye’nin varlığını da en büyük tehdit olarak görüyorlar. Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelme cesaretleri yok. Tipik Acem komploları ve sinsi politika ile sonuç almaya çalışıyorlar’’ dedi.

"HAİN" DEDİ, YENİ VALİYE SALDIRDI

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine atanan eski Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Generali Zeynelabidin Hürrem'in devir-teslim töreni büyük bir skandala sahne oldu. İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi'nin de katıldığı törende konuşma yapan Hürrem'e "hain" diyen bir kişi tokat attı. Korumaların araya girdiği kavgada tokat atan şahsın bir başka Devrim Muhafızları Albayı Alizade olduğu öğrenildi.

Olay sonrası konuşmasına devam eden Zeynelabidin Hürrem "Ben Suriye'de savaştım, yakalandım ve işkence gördüm. Burada bana saldıran kişi Suriye'deki düşmanlarımızın safında olan biri" dedi.

Batı Azerbaycan'ın başkenti Tebriz'de yaşanan olay sırasında canlı yayın yapan kanalları yayını durdurdu.

İranlı eski askeri kaçırmak isteyen İran ajanları MİT'in operasyonuyla yakalandı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet, İranlı eski bir askeri kaçırmaya çalışan ajan şebekesine suçüstü yaptı.

Tahran'ın maskesi düştü! İran yeni savaş çıkarmak istiyor Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Eldar Namazov, İran’ın Rusya ve Ermenistan’ı Azerbaycan’a karşı kışkırttığını ve yeni bir çatışma zemini oluşturmaya çalıştığını söyledi.