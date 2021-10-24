Türkiye Gazetesi

Kaza, yine bir cana mal oldu. Slovakya'da bir henzemin geçitti kullanan yaşlı adamın dikkatsiziliği canına mal oldu. Uyarı levhalarına ve ışıklara dikkat etmeyen yaşlı adam trenin çarpması sonucunda feci şekilde öldü.

GEÇİTTEKİ UYARILARA DİKKAT ETMEDİ

Slovakya’nın Bratislava bölgesindeki Senec kasabasına bağlı Ivanka pri Dunaji köyünde hemzemin geçitteki işaretlere uymayan 62 yaşındaki adamın kullandığı otomobile yük treni çarptı. Kazada otomobilin şoförü hayatını kaybederken, kaza anı anbean çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, yaşlı adamın ilk trenin geçişini beklediği ardından hemzemin geçitteki uyarıları dikkate almayarak karşıya geçmeye çalıştığı sırada diğer yönden gelen ikinci bir trenin araca çarptığı görüldü.

"ŞOFÖR TANINMAYACAK HALDEYDİ"

Polis tarafından yapılan açıklamada, “Otomobil şoförü muhtemelen olay anında yaşamını yitirmişti. Çünkü olay yerine vardığımızda şoför tanınmayacak haldeydi. Sürücülerin hemzemin geçitlerde kırmızı yandığı sürece beklemeleri gerekir. Aynı anda farklı yönlerden tren geçebilir” denildi.

Öte yandan 2019 yılına ait raporlara göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde toplamda bin 516 tren kazası gerçekleşirken, 812 can kaybı ve 612 ciddi yaralanma kayıtlara geçerken, can kayıplarının yüzde 33’ün hemzemin geçitlerdeki kazalarda meydana geldiği belirtildi.

Elazığ’da feci kaza, tren otomobile çarptı Elazığ’ın Baskil ilçesinde hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

ABD’de yolcu treni tıra çarptı: Yaralılar var ABD’nin Oklahoma eyaletinde yolcu treni, hemzemin geçitte sıkışan araç yüklü tıra çarptı. Trendeki 4 yolcu hafif şekilde yaralandı.