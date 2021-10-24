Tayvan'da büyük deprem oldu. Depremin büyüklüğü 6,5 olarak ölçülürken yer sarsıntısı ise 66,8 kilometre derinlikte olarak kaydedildi. Deprem, ülkenin özellikle kuzey ve doğu bölgelerinde hissedildi.
DEPREMLERDE ÇOK KAYIP VERDİLER
Ülkede 1999 yılındaki 7,3'lük depremde 2 binden fazla, 2016'daki depremde ise 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
İran’da deprem paniği: 5.1 ile sallandılar Ülkemizin sınır komşularından İran'da, 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin; İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştiği öğrenildi.
Endonezya'da 4.8 büyüklüğünde deprem Endonezya’nın Karangasem bölgesinde Bali Adası’nda yerel saatle 03.18’de 4,8 şiddetinde meydana gelen deprem nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişiyse yaralandı.
Tayvan'da 6,5 büyüklüğünde deprem oldu
Tayvan'ın Yilan bölgesinde 6,5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem ülkenin kuzeyi ve doğusunda da hissedildi, işte son durum...
Tayvan'da büyük deprem oldu. Depremin büyüklüğü 6,5 olarak ölçülürken yer sarsıntısı ise 66,8 kilometre derinlikte olarak kaydedildi. Deprem, ülkenin özellikle kuzey ve doğu bölgelerinde hissedildi.
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