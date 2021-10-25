İngiltere’de yaşanan akaryakıt tedarik sıkıntısına, şoför eksikliği nedeniyle ordu katılmıştı. ABD’de de koronavirüs salgını nedeniyle marketlerde daha önce görüşmemiş bir kıtlık yaşanıyor.
ABD de kriz baş gösterdi ve pandeminin etkisiyle tedarik sektöründe çeşitli krizler baş gösterdi. Ülkede İş gücü sorunu, hava koşullarının sertleşmesi artan talep, fiyat artışları ve kıtlık görülmeye başladı.
Bazı marketlerin ise ürünlerin raflarda çok olarak algılanması için ürünleri ön saflara yerleştirdikleri görüldü.
ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkede yaşanan tedarik zinciri krizinin çözümü için Ulusal Muhafızları devreye sokabileceği belirtmişti, ancak Beyaz Saray, bu sözlere açıklık getirerek, şu anda bunun aktif olarak düşünülmediğini bildirdi. Market raflarında gıda reyonlarının boş kaldığı görülen ABD’de bu durum ile mücadele etmeye çalışıyor. Pandeminin etkisi, gıda fiyatlarında artış, ükede kıtlık yaşanmasına neden oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda marketlerde boş rafları gizlemek için ürünlerin fotoğraflarıyla kapadıkları görüldü. Bazı marketlerin ise ürünlerin raflarda çok olarak algılanması için ürünleri ön saflara yerleştirdikleri görüldü.
İngiltere’de temizlik işçileri grevde: Tedarik krizinden sonra çöp krizi başladı İngiltere'de temizlik işçileri, iki haftadır grevde. Brighton kentinde grev nedeniyle çöp kutularının etrafında çöp yığınları oluşmaya başladı.
İngiltere’den tedarik sorununa yeni çözüm: Sefer kısıtlamaları kaldırılıyor Son günlerde yeterli sayıda TIR sürücüsünün bulunmaması nedeniyle tedarik krizi yaşayan İngiltere, krize yönelik yeni hamle atıldı. İngiltere, Avrupa Birliği’nden (AB) ülkeye ürün taşıyan ağır araç sürücülerinin sefer sayılarındaki kısıtlamayı kaldırmaya hazırlanıyor. İngiliz hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki düzenlemelere göre İngiltere’ye 7 gün içerisinde sadece 2 kez giriş yapmasına izin verilen AB vatandaşı ağır araç sürücülerinin haftalık sefer sayısındaki bu kısıtlamanın kaldırılmasının planlandığı belirtildi.
ABD'de tedarik krizi büyüyor
İngiltere’nin ardından ABD’yi de tedarik krizi vurdu. Tedarik krizi gıdadan otomotive tüm sektörlerde etkisi göstermeye başladı. Süpermarket rafları bomboş kalınca, çözümü ürün görselleri ile rafları kapamakta buldular.
İngiltere’de yaşanan akaryakıt tedarik sıkıntısına, şoför eksikliği nedeniyle ordu katılmıştı. ABD’de de koronavirüs salgını nedeniyle marketlerde daha önce görüşmemiş bir kıtlık yaşanıyor.
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