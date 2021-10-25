Türkiye Gazetesi

ABD’nin New Mexico eyaletinde Rust filminin çekimlerinde kazara görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’ı öldüren ünlü aktör Alec Baldwin (63), Santa Fe Hotel’de, Hutchins’in kocası Matthew ile kucaklaşırken görüldü.

Aktörle birlikte otelden çıkarken Matthew’in yanında olay sonrası öksüz kalan 9 yaşındaki oğlu Andros da vardı.

BALDWİN OLAY SONRASI KENDİNİ KAYBETTİ

Öte Baldwin’in silahta gerçek mermi çıkmasıyla meydana gelen trajik olay sonrası birkaç saat kendisini kaybettiği ve teselli edilemez halde dolaştığı öğrenildi.

Aktörün, tüm projelerini bırakarak bir müddet kendi dünyasına kapanmak istediği belirtildi.

HALYNA'NIN AİLESİ CEVAP BEKLİYOR

Bu arada Halyna'ın ailesi, kazanın oluş şekliyle ilgili detaylı açıklama bekliyor.

Ukrayna’da Halyna’nın doğup büyüdüğü Kiev şehrindeki bir arkadaşı, “Aile çok üzgün. Böylesine korkunç bir olayın nasıl meydana gelebileceği, niçin gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı gibi kafalarında çok sayıda soru var ve bu sorulara cevap arıyorlar. Birileri hata yapmışsa bedelini ödemelerini istiyorlar” dedi.

FİLM STÜDYOSU TAZMİNATTAN ENDİŞELİ

Ukrayna’daki aile ABD’ye gelmek için teşebbüslere başlarken film stüdyosunun patronları, aile tarafından kendilerine karşı büyük bir tazminat davası açılmasından endişeli.

Ünlü oyuncuyu katil eden silahta gerçek mermi olduğu öğrenildi Yeni filmlerinin çekimlerinde kazara görüntü yönetmenini öldüren, yönetmen yardımcısını da yaralayan Amerikalı aktör Alec Baldwin'in kullandığı silahta gerçek mermilerin olduğu ordaya çıktı. Baldwin'e herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

Dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmenini öldürdü Dünyaca ünlü Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filminin setinde kazayla görüntü yönetmenini öldürdü, filmin yönetmenini de yaraladı. Kaza sonrası basına sızan görüntülerde, polis sorgusu devam eden Baldwin'in ağladığı ve oldukça perişan olduğu görüldü.