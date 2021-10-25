Türkiye Gazetesi

Çin'de 1981 yılından itibaren her yıl düzenlenen ve ülkenin en büyük spor etkinliği olan Pekin Maratonu bu yıl artan koronavirüs hasta sayısı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar başka bir tarihe ertelendi.

Ülkenin en iyi sağlık kurumları koronavirüs hasta sayısının hızla yayılabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Çin, 11 bölgede 133 yeni korona virüs hasta sayısı bildirirken, hasta kişilerin Delta mutasyonuyla bağlantılı olabileceği belirtiliyor.



Çin’de her yıl düzenlenen Pekin Maratonu bu yıl, artan koronavirüs hasta sayısı nedeniyle ertelendi.

Çin'de 1981 yılından itibaren her yıl düzenlenen ve ülkenin en büyük spor etkinliği olan Pekin Maratonu bu yıl artan korona virüs hasta sayısı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar ileri bir tarihe ertelendi.

Ülkenin en iyi sağlık kurumları korona virüs hasta sayısının hızla yayılabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Çin, 11 bölgede 133 yeni koronavirüs hasta sayısı bildirirken, hasta kişilerin Delta mutasyonuyla bağlantılı olabileceği belirtiliyor.



Cumartesi günü açıklanan son verilere göre Çin nüfusunun yaklaşık yüzde 75.6'sı tam doz aşı olmuş durumda.



Pekin Maratonu, her yıl geleneksel olarak Tiananmen meydanında başlayarak Pekin Ulusal Parkındaki Celebration meydanında son buluyor. Bu yıl 31 Ekimde gerçekleşmesi planlanan ve koronavirüs nedeniyle iptal olan maratona 30 bin kişinin katılımı bekleniyordu.

Erteleme sonrası açıklama yapan Maraton yönetimi bölge sakinlerinin, sporcuların ve çalışanların sağlığını ve güvenliği sağlamak adına korona virüs salgını riski nedeniyle etkinliğin ertelendiğini duyurdu.

ÇİN KORONAVİRÜSE TAVİZ VERMEMEKTE KARARLI

2022 Kış Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacak olan Çin, koronavirüse karşı taviz vermemekte kararlı. Cumartesi günü açıklanan son verilere göre Çin nüfusunun yaklaşık yüzde 75.6'sı tam doz aşı olmuş durumda.



Rusya'da koronavirüs Delta Plus mutasyonu mikroskopla görüntülendi Rusya'da Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (Vektör) bir Afrika yeşil maymunun böbreğine epitel hücre kültürü üzerine yapay olarak yerleştirilen ve elektron mikroskobu kullanılarak incelenen korona virüsün Delta Plus mutasyonunu görüntülendi.

Çin’de delta alarmı verdi! Vakalar 11 bölgeye yayıldı Çin’de koronavirüsün Delta varyantı için kırmızı alarm verildi. Delta varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakalar Çin’deki 11 bölgeye yayılmış durumda.