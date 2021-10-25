Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Osman Kavala" krizinin ardından açıklamalarda bulundu. Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını küresel çapta desteklemeye devam edeceklerini belirten Price "Biden yönetimi, Türkiye ile ortak önceliklerde iş birliği istiyor. Herhangi bir NATO müttefiki gibi biz de herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için diyalog kurmaya devam edeceğiz. İleriye giden en iyi yolun karşılıklı çıkar konularında işbirliği yapmak olduğuna inanıyoruz. Türkiye ile birçok konuda ortak çıkarlarımız olduğunu biliyoruz" dedi.

Suç dosyası kabarık: Her taşın altından Kavala çıkıyor Erdoğan’ın ‘Soros artığı’ dediği Osman Kavala’nın adı, ilk olarak 2006 yılında işlenen Rahip Santora cinayeti ile duyuldu. 2015’teki darbe girişimine kadar sayısız karanlık eylem ve olayla devam etti.

Kavala bahane, hedef kuşatma Türkiye karşıtlarının atağa geçtiğine dikkat çeken Cumhur İttifakı üyeleri, "Osman Kavala olayını bahane ederek kuşatma planı yapıyorlar. Dışarıda AB ülkeleri Fransa ve Yunanistan’ın başı çektiği bir grup… İçeriden de CHP, İyi Parti ve HDP" uyarısında bulunuyor.

Büyükelçilerin geri adımının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk açıklama Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına dair çağrıda bulunan 10 ülkenin 8'inden geri adım açıklaması geldi. Yapılan açıklamaların ardından Cumhurbaşkanlığı’ndan da ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada Büyükelçilerin tutumunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığı belirtildi.